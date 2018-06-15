181-я ракетка мира Томич вышел в полуфинал турнира в Нидерландах

Австралиец Бернард Томич (Q) в четвертьфинале соревнований в Хертогенбосхе оказался сильнее испанца Фернандо Вердаско (4) со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. 25-летний уроженец Штутгарта, занимающий 181-е место в рейтинге АТР, сделал 4 эйса, обошёлся без двойных ошибок, а процент попадания первой подачи у него составил 85%. Фернандо исполнил 17 подач навылет при 5 двойных, реализовал единственный брейк-пойнт и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В полуфинале соперником Томича станет победитель встречи Стефанос Циципас (Греция, 5) — Ришар Гаске (Франция, 2). Полуфинал пройдёт 16 июня.