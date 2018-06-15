Кужмова стала соперницей Флипкенс по полуфиналу турнира в Нидерландах

Словачка Виктория Кужмова в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе взяла верх над немкой Антонией Лоттнер (Q) со счётом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. 20-летняя уроженка Кошице, занимающая 81-е место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 3 двойне ошибки, отыграла оба брейк-пойнта и выиграла 3 гейма на подаче оппонентки. Антони сделала 2 эйса при 4 двойных.

За право сыграть в финале Кужмова поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, обыгравшей в четвертьфинале белоруску Арину Соболенко.