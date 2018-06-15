Кирьос одолел Ф. Лопеса и сыграет с Федерером в полуфинале турнира в Штутгарте

Австралиец Ник Кирьос (4) взял верх над испанцем Фелисьяно Лопесом (8) со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 23-летний уроженец Канберры, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, сделал 20 эйсов, 5 двойных ошибок, 2 брейка и проиграл 1 гейм на своей подаче. Фелисьяно 13 раз подал навылет, допустив 5 двойных.

Следующим оппонентом Кирьоса станет швейцарец Роджер Федерер (1), одолевший ранее аргентинца Гидо Пелью — 6:4, 6:4. Полуфинал состоится в субботу, 16 июня. За второе место в финале поспорят канадец Милош Раонич (7) и француз Люка Пуи (2).