Кудерметова и Соболенко проиграли в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе в паре

Россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе уступили лидерам посева бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс со счётом 2:6, 6:3, [5:10]. Элисе и Деми за 1 час 8 минут реализовали 2 брейк-пойнта из 7 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

За выход в финал Мертенс и Схурс поспорят с голландкой Лесли Керкхове и белоруской Лидией Морозовой (3). Полуфинал состоится в субботу, 16 июня, а сильнейший дуэт соревнований определится в воскресенье, 17 июня.