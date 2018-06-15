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Бузэрнеску победила в номинации «Прорыв месяца», обойдя Касаткину

Бузэрнеску победила в номинации «Прорыв месяца», обойдя Касаткину
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв мая». Первое место заняла румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, второе — россиянка Дарья Касаткина, третье — представительница Эстонии Анетт Контавейт.

В мае 2018 года Бузэрнеску дошла до финала турнира в Праге и полуфинала соревнований в Страсбурге. На Открытом чемпионате Франции Михаэла добралась до четвёртого круга. В третьем раунде она обыграла украинку Элину Свитолину.

В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз, в апреле — румынка Ана Богдан.

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