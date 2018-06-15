Удар Халеп в матче с Шараповой на турнире в Риме признан лучшим по итогам мая

Удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с россиянкой Марией Шараповой на турнире в Риме (Италия) признан лучшим по итогам мая, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар претендовали также чешка Петра Квитова (Мадрид), россиянки Мария Шарапова (Мадрид) и Анастасия Павлюченкова (Страсбург), а также представительница Германии Анжелика Кербер (Рим).

Видео доступно на официальном канале WTA в YouTube.

Удар Квитовой в голосовании занял второе место, Шараповой — третье, Кербер — четвёртое, Павлюченковой — пятое.

Халеп ранее победила в этой номинации по итогам марта. Уроженка Констанцы, ставшая победительницей Открытого чемпионата Франции 2018 года, также была признана лучшей теннисисткой мая.

Халеп признана лучшей теннисисткой мая