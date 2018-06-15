Удар Халеп в матче с Шараповой на турнире в Риме признан лучшим по итогам мая

Удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с россиянкой Марией Шараповой на турнире в Риме (Италия) признан лучшим по итогам мая, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар претендовали также чешка Петра Квитова (Мадрид), россиянки Мария Шарапова (Мадрид) и Анастасия Павлюченкова (Страсбург), а также представительница Германии Анжелика Кербер (Рим).
Видео доступно на официальном канале WTA в YouTube.
Удар Квитовой в голосовании занял второе место, Шараповой — третье, Кербер — четвёртое, Павлюченковой — пятое.
Халеп ранее победила в этой номинации по итогам марта. Уроженка Констанцы, ставшая победительницей Открытого чемпионата Франции 2018 года, также была признана лучшей теннисисткой мая.
Халеп признана лучшей теннисисткой мая
Теперь не «бесшлемница»! Халеп впервые выиграла большой трофей
Халеп с четвёртой попытки выиграла первый «Шлем». Победив в финале «Ролан Гаррос» Стивенс, она стала первой румынской чемпионкой за 40 лет.