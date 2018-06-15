Дель Потро снялся с турнира в Лондоне

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро снялся с турнира в лондонском Queen's Club, который пройдёт на траве с 18 по 24 июня. Причиной такого решения южноамериканца стала травма приводящих мышц бедра.

«Я очень расстроен, что не смогу сыграть в Queen's Club в этом году. У меня много хороших воспоминаний об этом турнире, и я надеюсь вернуться сюда в следующем году», — приводит слова дель Потро официальный сайт турнира.

Место 29-летнего уроженца Тандиля в основной сетке соревнований займёт американец Райан Харрисон. Таким образом, дель Потро не примет участия в травяных турнирах до старта Уимблдона.