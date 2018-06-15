Маррей 16 июня решит, сыграет ли на турнире в Лондоне

Британец Энди Маррей примет окончательное решение об участии в турнире в лондонском Queen's Club в субботу, 16 июня, сообщает The Guardian. 31-летний уроженец Данблейна, занимающий 157-е место в рейтинге АТР, не играл в профессиональном туре после Уимблдона-2017 и сейчас набирает форму после операции на бедре, которую он перенёс в январе.

Сегодня, 15 июня, Маррей провёл тренировочный поединок со своим соотечественником Кэмероном Норри. Первая партия осталась за Норри со счётом 6:3, второй сет выиграл Маррей — 7:5.