Вернувшийся после дисквалификации Эванс получил «уайлд-кард» на турнир в Лондоне

Британский теннисист Даниэль Эванс получил «уайлд-кард» в основную сетку турнира в лондонском Queen's Club, который пройдёт на траве с 18 по 24 июня. 28-летний теннисист отбыл однолетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, которая закончилась 23 апреля 2018 года. На данный момент Даниэль является 530-й ракеткой мира, а незадолго до дисквалификации, в марте 2017-го он входил в топ-50.

Помимо Эванса, специальных приглашений от организаторов удостоились серб Новак Джокович, а также британец Джей Кларк, занимающий 220-е место в мужской табели о рангах.