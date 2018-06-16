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Федерер: не произойдёт ничего страшного, если я не вернусь на 1 место в рейтинге

Федерер: не произойдёт ничего страшного, если я не вернусь на 1 место в рейтинге
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала турнира в Штутгарте против Ника Кирьоса. В случае победы 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» вернётся на первую строчку рейтинга ATP.

«Очень важно сразу же найти свой ритм в матче против Кирьоса. В четвертьфинале я не допускал каких-то серьёзных ошибок, учитывая, что не играл три месяца.

Да, если я выйду в финал, то вернусь на первую строчку. Я буду очень стараться, но если у меня не получится – не произойдёт ничего страшного», – цитирует Федерера World Tennis USA.

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