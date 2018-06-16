Возняцки: Серена очень уважает меня

Датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала о своих дружеских отношениях с американкой Сереной Уильямс и поддержке со стороны жениха.

«Я чувствую огромное уважение к Серене и думаю, что она тоже уважает меня. Мне кажется, именно на этом и строится наша дружба. Рада иметь такую подругу в туре, потому что в теннисе иногда становится очень одиноко.



В этом сезоне мой жених Дэвид смог поддержать меня на нескольких турнирах, и это заставило меня расслабиться. Думаю, это имеет огромное значение», – цитирует Каролину World Tennis USA.



Датская теннисистка помолвлена с баскетболистом Сан-Антонио Спёрс Дэвидом Ли.