Кирьос: не собираюсь осыпать Федерера комплиментами

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал предстоящий поединок 1/2 финала травяных соревнований в Штутгарте. За выход в решающий матч он поборется с швейцарцем Роджером Федерером.



«Федерер? Он неплох. Я не собираюсь осыпать его комплиментами – все и без этого знают, что он невероятен. Роджер – величайший игрок всех времён, поэтому я просто выйду на корт и повеселюсь», – цитирует Кирьоса World Tennis USA.



Статистика личных противостояний между теннисистами 1-1. На траве Федерер и Кирьос встретятся впервые.