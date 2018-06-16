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Кирьос: не собираюсь осыпать Федерера комплиментами

Кирьос: не собираюсь осыпать Федерера комплиментами
Теннис / ATP

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал предстоящий поединок 1/2 финала травяных соревнований в Штутгарте. За выход в решающий матч он поборется с швейцарцем Роджером Федерером.

«Федерер? Он неплох. Я не собираюсь осыпать его комплиментами – все и без этого знают, что он невероятен. Роджер – величайший игрок всех времён, поэтому я просто выйду на корт и повеселюсь», – цитирует Кирьоса World Tennis USA.

Статистика личных противостояний между теннисистами 1-1. На траве Федерер и Кирьос встретятся впервые.

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