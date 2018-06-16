Маю получил «уайлд-кард» на квалификацию турнира в Лондоне

Организаторы лондонских соревнований Queens Club предоставили французу Николя Маю специальное приглашение в квалификацию соревнований. Победитель «Ролан Гаррос — 2017" в парном разряде в последние годы выступает в Лондоне не лучшим образом – в семи матчах он выиграл лишь дважды. В 2007 году Маю вышел в финал Queens Club, где в трёх партиях уступил американцу Энди Роддику.

Соперником Николя по первому раунду квалификации станет австралиец Джордан Томпсон.

Матчи основной сетки травяного турнира категории ATP 500 стартуют 18 июня. Действующим победителем Queens Club является испанец Фелисьяно Лопес.