Димитров похвалил филиппинского мальчика, играющего в теннис босиком

Шестая ракетка мира из Болгарии Григор Димитров обратил внимание на филиппинского мальчика, играющего в не самых лучших условиях. На ногах у него отсутствует обувь, а подобием корта является обыкновенная земля.



«Этот мальчишка из Филиппин классно пробивает по мячу. У него нет обуви, но так много любви к игре. Задумайтесь на минутку о том, как вам повезло иметь хороший корт, теннисную обувь, новые мячи, ракетки и т.д.» – написал Димитров в своём «Инстаграм».

Свой последний матч Григор провёл в третьем круге Открытого чемпионата Франции, где в трёх партиях уступил испанцу Фернандо Вердаско.