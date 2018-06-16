Павлюченкова отреагировала на трогательную историю своей болельщицы

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала трогательную историю одной из своей болельщиц, опубликованную на одной из фан-страниц теннисистки в «Твиттер».



«Когда мне было девять, я подошла к Анастасии на турнире в Мадриде с этой футболкой. Ей было 19, и она очень удивилась, увидев маленькую девочку, которая просит сделать фото и расписаться на футболке с её изображением. Сейчас мне 17, и я помню тот день, будто он был вчера», – рассказала историю болельщица по имени Альба.



«Я помню это! Спасибо тебе за поддержку!» – отреагировала Павлюченкова, сделав репост записи на свою страницу в «Твиттере».

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