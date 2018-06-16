Маррей сыграет в Лондоне впервые за 11 месяцев

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей принял решение выступить на травяных соревнованиях Queens Club, которые стартуют в ближайший понедельник.



Свой последний матч шотландский теннисист провёл 11 месяцев назад в 1/4 финала Уимблдона. Почти год Маррей восстанавливался от повреждения тазобедренного сустава и не исключал возможный пропуск и Уимблдона-2018.



В субботу Энди провёл тренировку со своим соотечественником Кэмероном Норри. Теннисисты сыграли два сета, первый из которых выиграл Норри (6:3), а второй – Маррей (7:5).

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