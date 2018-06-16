Хаас: ужасная авария моих родителей стала самым ужасным моментом в жизни

Немец Томми Хаас вспомнил эпизод 16-летней давности, когда его родители оказались на грани жизни и смерти.



«Самый ужасный момент в моей жизни? Когда мои родители разбились на мотоцикле в 2002 году. Я был в Санкт-Петербурге, когда мне позвонила моя бывшая девушка. Она рыдала прямо в трубку. Отправившись на место аварии, она увидела моих родителей прямо посреди дороги. Я пытался успокоить её по телефону…



С помощью вертолёта их оперативно отправили в госпиталь, где отец пробыл в коме трое суток. Доктор сказал, что в результате семичасовой операции отец может потерять ногу. Я просил сделать всё возможное, чтобы этого не случилось – он не смог бы продолжать жить без ноги», – цитирует Хааса L'Equipe.