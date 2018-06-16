Донской уступил в первом круге квалификации на турнире в Галле

Россиянин Евгений Донской (3) не сумел пробиться во второй раунд квалификации на травяные соревнования в Галле. В трёх партиях он уступил представителю Бельгии Яннику Мадену – 6:2, 5:7, 1:6.



Продолжительность матча составила 2 час 9 минут. На счету Донского три подачи навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из 14. Победитель матча отметился шестью эйсами, одной двойной ошибкой и пятью реализованными брейк-пойнтами из 14.



Во второй партии Донской вёл с двумя брейками, однако закончить партию и матч в свою пользу не смог. За выход в основную сетку турнира категории ATP 500 Маден сразится со словаком Лукашем Лацко.