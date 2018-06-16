15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк получила «уайлд-кард» на турнир в Мальорке. В нынешнем сезоне она получает от организаторов турниров WTA «уайлд-кард» уже в четвёртый раз. Ранее украинку пригласили на Открытый чемпионат Австралии, на турниры в Штутгарте и Мадриде, сообщает Tennis World USA.

Костюк – самая юная теннисистка среди остальных с 1997 года, кому удалось пробиться в третий круг турнира «Большого шлема» в Австралии.

Для Костюк турнир в Мальорке станет первым соревнованием в профессиональной карьере на травяном покрытии. Ранее она играла на траве только в рамках Кубка Федерации.