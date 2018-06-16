Линдстедт и Матковски пробились в финал турнира в Штутгарте

Швед Роберт Линдстедт и поляк Марчин Матковски пробились в финал турнира в Штутгарте в парном рязряде. В полуфинале Линдстедт и Матковски обыграли венгра Мартона Фучовича и немца Мишу Зверева со счётом 6:3, 6:7, 12:10.

Линдстедт и Матковски впервые пробились в финал турнира в парном разряде. Суммарно теннисисты выиграли более 35 турниров, но до турнира в Штутгарте они в лучшем случае пробивались в полуфинал соревнований.

В финале турнира в Штутгарте Линдстедт и Матковски сыграют с немцами Филиппом Пецшнером и Тимом Пуэцом.