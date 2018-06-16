Надаль: готов попробовать себя в роли автогонщика

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль признался, что был бы рад попробовать сменить амплуа. Испанец посетил автогонки «24 часа Ле-Мана», которые проходят в эти выходные во Франции.

«Можем попробовать посадить меня за руль. Но я плохо вожу. Я бы ехал медленно, но зато повеселился бы!», — цитирует Надаля Daily Express.

Ранее представители Международной автомобильной федерации (FIA) заявили, что могли бы организовать тестовые старты для Надаля.

Испанец в июне выиграл «Ролан Гаррос» в 11-й раз в своей карьере. После этого Надаль заявил, что планирует отдохнуть во время сезона турниров на траве.