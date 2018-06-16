Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Раонич пробился в финал турнира в Штутгарте

Раонич пробился в финал турнира в Штутгарте
Теннис / ATP

Канадский теннисист Милош Раонич стал первым финалистом турнира в Штутгарте. В полуфинале Раонич в двух сетах переиграл француза Люка Пуи (6:4, 7:6).

Матч продолжался 1 час и 34 минуты. Раонич выполнил 19, а Пуи – семь эйсов. Француз также допустил четыре двойные ошибки, Раонич дважды ошибался на подачах.

В финале Раонич сыграет с победителем матча Ник Кирьос Роджер Федерер. Швейцарский теннисист проводит первый турнир после возвращения на корт. Ранее Федерер пропустил сезон турниров на траве, после чего потерял первую строчку в рейтинге ATP.

Штутгарт 2018. 1/2 финала
16 июня 2018 года, суббота. 15:10 МСК
Милош
Раонич
Люка
Пуи
6:4 7:6
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент