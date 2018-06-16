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Флипкенс вырвала победу у Кужмовой и сыграет с Крунич в финале в Хертогенбосхе

Флипкенс вырвала победу у Кужмовой и сыграет с Крунич в финале в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Бельгийка Кирстен Флипкенс одолела словачку Викторию Кужмову в полуфинале турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:4. Во второй партии у Кирстен было четыре матчбола: один в десятом гейме на приёме и три — на тай-брейке. Решающий сет бельгийка выиграла со счёта 1:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. Флипкенс выполнила 4 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 6 брейк-пойтов из 12. На счету Кужмовой 4 подачи навылет, 7 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

За титул Флипкенс поспорит с сербкой Александрой Крунич (7).

Хертогенбосх (ж) 2018. 1/2 финала
16 июня 2018 года, суббота. 15:05 МСК
Кирстен
Флипкенс
Виктория
Кужмова
7:5 6:7 6:4
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