Инглот и Шкугор завоевали титул на турнире в Хертогенбосхе в парном разряде

Британец Доминик Инглот и хорват Франко Шкугор (3) стали чемпионами турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) в парном разряде, обыграв южноафриканца Рэйвена Клаасена и новозеландца Майкла Винуса (2) в двух сетах — 7:6 (7:3), 7:5.



Матч продолжался 1 час 27 минут. Инглот и Шкугор выполнили 10 подач навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету Клаасена и Винуса 5 эйсов, 7 двойных и 1 заработанный брейк-пойнт, который они реализовали. Именно Рэйвен и Майкл первыми сделали брейк, поведя со счётом 2:0 во второй партии, но их соперники быстро отыгрались.

Благодаря этой победе Шкугор и Инглот войдут в топ-35.