Федерер сломил сопротивление Кирьоса и сыграет с Раоничем в финале в Штутгарте

Швейцарец Роджер Федерер (1) пробился в финал турнира категории ATP 250 в Штутгарте (Германия), победив австралийца Ника Кирьоса (4) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (7:5). По личным встречам Роджер повёл со счётом 2-1.



Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Федерер выполнил 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Кирьоса 23 подачи навылет, 7 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



В финале Федерер сыграет с канадцем Милошем Раоничем (7), который ранее победил француза Люка Пуи (2) со счётом 6:4, 7:6 (7:3).