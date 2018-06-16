Гаске победил Томича и вышел в финал на турнире в Хертогенбосхе

Француз Ришар Гаске (2) стал финалистом турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв австралийца Бернарда Томича (Q) в трёх партиях — 6:4, 6:7 (6:8), 6:2. Матчболов во второй партии у Ришара не было.



Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Гаске выполнил 13 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Томича тоже 13 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2. Двойных у Бернарда не было.



За титул Ришар поспорит либо с австралийцем Мэттью Эбденом, либо с французом Жереми Шарди.