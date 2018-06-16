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Гаске победил Томича и вышел в финал на турнире в Хертогенбосхе

Гаске победил Томича и вышел в финал на турнире в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Француз Ришар Гаске (2) стал финалистом турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв австралийца Бернарда Томича (Q) в трёх партиях — 6:4, 6:7 (6:8), 6:2. Матчболов во второй партии у Ришара не было.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Гаске выполнил 13 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Томича тоже 13 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2. Двойных у Бернарда не было.

За титул Ришар поспорит либо с австралийцем Мэттью Эбденом, либо с французом Жереми Шарди.

Хертогенбосх (м) 2018. 1/2 финала
16 июня 2018 года, суббота. 17:45 МСК
Бернард
Томич
Ришар
Гаске
4:6 7:6 2:6
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