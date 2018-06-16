Линдстедт и Матковски одолели Фучовича и М. Зверева в полуфинале в Штутгарте

Швед Роберт Линдстедт и поляк Мариуш Матковски пробились в финал турнира категории ATP 250 в Штутгарте (Германия) в парном разряде, одолев венгра Мартона Фучовича и немца Мишу Зверева со счётом 6:3, 6:7 (7:9), [12:10]. На чемпионском тай-брейке у Мартона и Миши был один матчбол на приёме.



Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. Линдстедт и Матковски выполнили 5 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и заработали 1 брейк-пойнт, который им удалось реализовать. На счету Фучовича и Зверева 7 подач навылет, 5 двойных и 3 упущенных брейк-пойнта.



За титул Линдстедт и Матковски поспорят с немцами Филиппом Пецшнером и Тимом Пуэцом (WC).