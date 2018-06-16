Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Линдстедт и Матковски одолели Фучовича и М. Зверева в полуфинале в Штутгарте

Линдстедт и Матковски одолели Фучовича и М. Зверева в полуфинале в Штутгарте
Теннис / ATP

Швед Роберт Линдстедт и поляк Мариуш Матковски пробились в финал турнира категории ATP 250 в Штутгарте (Германия) в парном разряде, одолев венгра Мартона Фучовича и немца Мишу Зверева со счётом 6:3, 6:7 (7:9), [12:10]. На чемпионском тай-брейке у Мартона и Миши был один матчбол на приёме.

Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. Линдстедт и Матковски выполнили 5 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и заработали 1 брейк-пойнт, который им удалось реализовать. На счету Фучовича и Зверева 7 подач навылет, 5 двойных и 3 упущенных брейк-пойнта.

За титул Линдстедт и Матковски поспорят с немцами Филиппом Пецшнером и Тимом Пуэцом (WC).

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент