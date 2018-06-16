Барти: почувствовала себя комфортно на траве, когда впервые ступила на неё

Австралийка Эшли Барти, вышедшая в финал турнира в Ноттингеме, оценила свою игру на этих соревнованиях.



«Очень „чисто“ провожу эту неделю. Я хорошо подавала и здорово проводила геймы на приёме. Пожалуй, на траве почувствовала себя комфортно в тот момент, когда впервые ступила на неё. Надеюсь, финал мне тоже удастся. В любом случае, выход в финал любого турнира — отличный результат. В прошлом году я проиграла здесь Йоханне. Думаю, на этот раз буду играть свободнее», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.

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