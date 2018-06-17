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Конта: матч с Векич был сложным сразу по нескольким причинам

Конта: матч с Векич был сложным сразу по нескольким причинам
Теннис / WTA

Британка Йоханна Конта, переигравшая в полуфинале турнира в Ноттингеме хорватку Донну Векич со счётом 6:2, 6:3, поделилась впечатлениями от выхода в финал.

«Сразу по нескольким причинам матч с Донной был очень сложным для меня, настоящим вызовом. Но это всё часть спорта, и выигрывает тот, кто лучше справляется с трудностями. Мне удалось сохранить концентрацию и показать достаточно хороший теннис в данной ситуации. Я рада, что провожу так много матчей и в целом действую стабильно. Важно, что с каждой победой я играю всё лучше и увереннее.

Сейчас я с нетерпением жду финала. Барти очень талантливая теннисистка. Она очень любит играть на траве. Уверена, что она сыграет на максимуме. Эшли заметно прибавила с момента её возвращения в WТА. Для меня большой вызов играть с кем-то, кто находится в такой прекрасной форме", — приводит слова Конты официальный сайт WТА.

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