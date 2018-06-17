Раонич: на этой неделе я сделал большой шаг вперёд

Канадец Милош Раонич прокомментировал победу над французом Люкой Пуи со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в полуфинале турнира в Штутгарте.

«На этой неделе я играю хорошо и действительно сделал большой шаг вперёд. Я очень доволен собой и надеюсь, что в финале смогу сыграть на ещё более высоком уровне.

Я понимаю, в чём заключаются мои сильные стороны. Мне необходимо хорошо подавать и оказывать постоянное давление на соперников. Пока им удалось создать не так много брейк-пойнтов на этой неделе", — приводит слова Раонича официальный сайт АТР.