Павлюченкова сыграет с Мугурусой, Макарова — с Корне на турнире в Бирмингеме

В Бирмингеме состоялась жеребьёвка турнира WТА, который пройдёт на траве с 18 по 24 июня. Первая ракетка соревнований испанка Гарбинье Мугуруса за выход во второй круг поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Украинка Элина Свитолина (2) начнёт турнир матчем с хорваткой Донной Векич.

Россиянка Дарья Касаткина (6) в первом круге сыграет с победительницей квалификации, а Екатерина Макарова встретится с француженкой Ализе Корне.

Ознакомиться с основной сеткой турнира в Бирмингеме полностью вы можете на «Чемпионате».

Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова (4), которая в первом круге сыграет с британкой Йоханной Контой.