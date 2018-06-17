Настасе: только глупый может назвать трофей «Ролан Гаррос» металлоломом

Экс первая ракетка мира румын Илие Настасе прокомментировал публикацию в сатирической французской газете Charlie Hebdo, в которой победительница женского «Ролан Гаррос — 2018» Симона Халеп названа сборщицей металлолома.

«Я не думаю, что нам следует обращать на это внимание. Если кто-то называет трофей „Ролан Гаррос“, стоимость которого составляет более $ 2 млн, металлоломом, то он просто показывает свою глупость», — приводит слова Настасе Sport.ro.

Теперь не «бесшлемница»! Халеп впервые выиграла большой трофей Халеп с четвёртой попытки выиграла первый «Шлем». Победив в финале «Ролан Гаррос» Стивенс, она стала первой румынской чемпионкой за 40 лет.

Газета Charlie Hebdo назвала Халеп сборщицей металлолома

Напомним, что в финале Открытого чемпионата Франции Симона переиграла американку Слоан Стивенс и впервые в карьере завоевала трофей на турнире серии «Большого шлема».