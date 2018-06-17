Пецшнер и Пуэц — победители турнира в Штутгарте в паре

Немцы Филипп Пецшнер и Тим Пуэц (WC) в финале парного разряда турнира в Штутгарте переиграли поляка Марчина Матковски и шведа Роберта Линдстедта со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 22 минуты.

34-летний Пецшнер, занимающий 115-е место в парном рейтинге АТР, завоевал восьмой трофей в карьере и первый в нынешнем сезоне на соревнованиях АТР в паре. 30-летний Пуэц выиграл первый турнир в жизни. На данный момент он располагается на 95-й позиции в парной классификации АТР.