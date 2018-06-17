Текстовая онлайн-трансляция финала Федерер — Раонич в Штутгарте

Швейцарец Роджер Федерер (1) в финале турнира в Штутгарте сыграет с канадцем Милошем Раоничем (7). Поединок начнётся в 14:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 36-летний уроженец Базеля — 10-3. Единственный матч между этими соперниками в прошлом сезоне, состоявшийся в четвертьфинале Уимблдона, завершился в пользу Федерера со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4)

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала Федерер — Раонич в Штутгарте.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.

Федерер в случае успеха завоюет 98-й титул в карьере, а Раонич поспорит за свой девятый трофей в карьере.