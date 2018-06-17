Росольска и Спирс выиграли турнир в Ноттингеме в паре

Полька Алисия Росольска и американка Эбигейл Спирс (3) в финале парного разряда турнира в Ноттингеме оказались сильнее румынки Михаэлы Бузэрнеску и британки Хитер Уотсон со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность решающей встречи составила 1 час 25 минут. Победительницы реализовали четыре брейк-пойнта из семи, проиграв два гейма на своей подаче.

Для 32-летней Росольской этот титул стал восьмым в карьере и первым в нынешнем сезоне в парном разряде турниров WТА, а 36-летняя Спирс завоевала свой 21-й трофей в общей сложности и первый в 2018 году.