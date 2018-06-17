Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Крунич стала чемпионкой турнира в Хертогенбосхе

Крунич стала чемпионкой турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Сербка Александра Крунич (7) в финале турнира в Хертогенбосхе одержала волевую победу над бельгийкой Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. 25-летняя уроженка Москвы, занимающая 55-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Кирстен заработала 2 подачи навылет при 4 двойных.

Для Крунич этот титул стал первым в карьере на соревнованиях WТА-тура в одиночном разряде. В обновлённом рейтинге WТА Александра поднимется на максимальную для себя 39-ю позицию.

Хертогенбосх (ж) 2018. Финал
17 июня 2018 года, воскресенье. 13:10 МСК
Александра
Крунич
Кирстен
Флипкенс
6:7 7:5 6:1
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент