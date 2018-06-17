Южный пробился в основную сетку турнира в Галле

Россиянин Михаил Южный (8) в финале квалификации турнира в Галле, который пройдёт на траве с 18 по 24 июня, переиграл итальянца Маттео Берреттини (4) со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность поединка составила 1 час 41 минуту. 35-летний москвич, занимающий 93-е место в рейтинге АТР, обошёлся без эйсов и двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 10 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Маттео 10 раз подал навылет при 3 двойных.

Первый соперник Южного по основной сетке соревнований в Галле станет известен по окончании всех матчей квалификации. В активе Южного 10 титулов на турнирах АТР в карьере.