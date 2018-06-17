Ротенберг: ситуация с Шараповой на «РГ»-2017 не должна стать прецедентом

Журналист Бен Ротенберг прокомментировал результаты голосования в своём «твиттере» о британце Даниэле Эвансе, который был дисквалифицирован в связи с употреблением кокаина, вернулся в тур в апреле и за последние недели был в полуфинале челленджера в Сурбитоне и в финале турнира аналогичной категории в Ноттингеме. Ротенберг предложил варианты поощрения Эванса за последние результаты на Уимблдоне: «уайлд-кард» в основную сетку, в квалификацию или пятипроцентная скидка на билеты. 45% выбрало третий вариант.



«Эванса не слишком любят: 45% не хочет, чтобы он сыграл на Уимблдоне в этом году. Мои две копейки: думаю, несмотря на то что он сделал, сейчас его нужно оценивать по результатам, не оглядываясь на прошлое — а играет он хорошо. Ситуация с Шараповой, когда в прошлом году „Ролан Гаррос“ отказался предоставлять ей „уайлд-кард“, не должна создавать прецедент.



Планка для британцев, получающих „уайлд-кард“ на Уимблдон, особенно в квалификацию, не так высока, и Эванс уже с запасом взял её», — написал Ротенберг в своём «твиттере».



Затем Бен ответил на комментарий одного из подписчиков, написавшего «Пожалуйста, не надо сравнивать. Шарапова обманывала, а Дэн — просто идиот».



«В отличие от Шараповой, Эванс прекрасно знал, что принимает запрещённое вещество. Оно было запрещено на протяжении всей его карьеры. С моей точки зрения, это более серьёзное нарушение, чем проглядеть изменение в правилах», — написал Ротенберг.

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