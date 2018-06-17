Маррей: я чувствую боль, но и не ожидал, что будет иначе

Британец Энди Маррей рассказал о своём восстановлении после операции и самочувствии в настоящий момент.



«Это было нелегко. В 2013 году я быстрее вернулся на корт после операции на спине — через четыре месяца уже играл. Но проблемы со спиной ощущались ещё около девяти месяцев после возвращения. На то, чтобы самочувствие наладилось, ушло немало времени. Сейчас ситуация такая же. Я чувствую боль, но и не ожидал, что будет иначе. Проблемы с бедром у меня уже восемь лет, и я не раз советовался со специалистом в Австралии. Бедро не в идеальном состоянии, но я хочу вернуться на уровень, на котором буду конкурентоспособен. Надеюсь, мне это удастся.



Не играя в туре так долго, волнуешься и сомневаешься в себе. До начала турнира ни за что не узнаешь, как будешь себя чувствовать, какой теннис покажешь. Возвращаться после травм всегда тяжело, особенно когда перенёс операцию. Были моменты, когда я повышал нагрузку, и тело реагировало не лучшим образом. Мне пришлось не торопиться, потому что я не хотел снова травмировать бедро. Я прислушивался к своему телу и к докторам, следовал их рекомендациям. Я много занимался в тренажёрном зале и проходил восстановительные процедуры», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.

Стал известен соперник Маррея в первом матче после возвращения