Барти: с Ноттингемом у меня связаны тёплые воспоминания, здорово победить здесь

Австралийка Эшли Барти прокомментировала свою победу над британкой Йоханной Контой в финале турнира в Ноттингеме (6:3, 3:6, 6:4).



«Я отлично себя чувствовала — выход в финал придаёт адреналина. Впрочем, я думаю, что хорошо играла всю неделю. Я выстраивала свою игру матч за матчем, постоянно прибавляла. Конечно, я понимала, что Йоханна будет моей самой серьёзной соперницей на этой неделе. Очень рада, что я справилась. Это был матч очень высокого уровня. Мы провели хороший травяной матч, здорово подавали.



С Ноттингемом у меня связаны хорошие воспоминания. Я играла здесь ещё тогда, когда он был турниром ITF, а не WTA, и храню о нём тёплые воспоминания. Мне всегда нравилось здесь выступать. Здорово завоевать здесь трофей», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.

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