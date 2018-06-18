Джокович: последствия травмы были тяжёлыми скорее психологически, чем физически

Серб Новак Джокович признался, что психологические последствия травмы во многом были для него более тяжёлыми, чем физические.



«Я столкнулся с серьёзной травмой, которая не позволяла мне играть больше полугода, вынудила делать операцию и так далее. Последствия были тяжёлыми в большей степени психологически, нежели физически. Я и не думал, что мне понадобится так много времени, чтобы вернуться в состояние психологического комфорта, почувствовать уверенность в себе, в своей игре, в изменениях, которые я делал. Но это новый опыт, из которого я стараюсь извлечь пользу.



Было неприятно осознавать, что я не могу делать что-то, что очень хорошо делал на протяжении многих лет до этого. Но таковы обстоятельства. Надеюсь, всё изменится, ведь жизнь постоянно течёт и меняется. И я в поте лица работаю над тем, чтобы приблизить свою игру к тому идеалу, к которому я стремлюсь», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.