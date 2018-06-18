Джокович: теннису не хватает Маррея — он великолепный чемпион и отличный парень

Серб Новак Джокович поделился мыслями по поводу возвращения британца Энди Маррея, который в первом матче после Уимблдона — 2017 сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.



«Маррей отсутствовал в туре дольше, чем я. Честно, не знаю, насколько тяжело ему будет справиться с этим. Я не в курсе, испытывает ли он боль при движении, и если да, то насколько сильную. Но, думаю, главное испытание — психологическое. По крайней мере, как я уже сказал, в моём случае это было так. Нужно убедить себя, что всё позади, травма залечена, ты здоров. Сфокусироваться на игре, а не думать половину времени о том, как бы не получить новую травму, не прислушиваться постоянно к своему организму, думая, чувствуешь ли ты лёгкую боль или это воображение разыгралось. Особенно губительны отвлечения на такие мысли на траве, где всё происходит очень быстро, и нужно быть сосредоточенным на каждом розыгрыше.



Замечу, что Энди очень комфортно чувствует себя на траве. Не хочу говорить за него, но это видно из его результатов. Он всегда здорово играл на этом покрытии, а сейчас он будет выступать дома и получит поддержку, которая ему нужна. Уверен, здесь он будет стараться и выкладываться на сто процентов. Теннису его не хватает. Он великолепный чемпион и отличный парень. Очень надеюсь, что он вернётся на уровень, на котором был в последние годы», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Джокович: последствия травмы были тяжёлыми скорее психологически, чем физически