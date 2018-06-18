Федерер: точно сыграю в Галле, а насчёт «Мастерса» в Канаде будет видно

Швейцарец Роджер Федерер, который стал чемпионом соревнований в Штутгарте и вернётся на первую строчку рейтинг-листа, рассказал о своих ближайших турнирных планах.

«Я точно сыграю в Галле, как и на Уимблдоне, конечно. Насчёт Канады будет видно. Надеюсь, что дальше я выступлю на всех крупных турнирах в этом сезоне. В любом случае я сыграю столько, сколько смогу, сколько позволит здоровье. Надеюсь, всё будет в порядке.



Матчи в Штутгарте были захватывающими, особенно игра с первой строчкой на кону. Нечасто приходится участвовать в таких поединках», — приводит слова Федерера Tennis World USA.