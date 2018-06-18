Хачанов опустился на 26-ю позицию в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 18 июня россиянин Карен Хачанов опустился на 26-ю позицию. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP. 18 июня

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 3495.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3360.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3020.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2985.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2370.

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620.

8 (8). Джон Иснер (США) — 1500.

9 (9). Чхун Хён (Южная Корея) — 1380.

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 1365.

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26 (23). Карен Хачанов (Россия) — 820...

49 (48). Даниил Медведев (Россия) — 582...

66 (64). Андрей Рублёв (Россия) — 440...

78 (80). Евгений Донской (Россия) — 402.