Рублёв опустился на восьмую позицию в чемпионской гонке U21

Грек Стефанос Циципас поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, австралиец Алекс де Минор — на пятую, испанец Хауме Мунар — на седьмую. Лучший из россиян Андрей Рублёв опустился на восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 18 июня
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495.
2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 841.
3 (2). Денис Шаповалов (Канада) — 820.
4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 648.
5 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 609.
6 (5). Тейлор Фритц (США) — 571.
7 (8). Хауме Мунар (Испания) — 466.
8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 440.
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 319.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 318.
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