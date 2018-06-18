Рублёв опустился на восьмую позицию в чемпионской гонке U21

Грек Стефанос Циципас поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, австралиец Алекс де Минор — на пятую, испанец Хауме Мунар — на седьмую. Лучший из россиян Андрей Рублёв опустился на восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 18 июня

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495.

2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 841.

3 (2). Денис Шаповалов (Канада) — 820.

4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 648.

5 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 609.

6 (5). Тейлор Фритц (США) — 571.

7 (8). Хауме Мунар (Испания) — 466.

8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 440.

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 319.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 318.