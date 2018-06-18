Конта: мне немного грустно, но в целом неделя сложилась для меня позитивно

Британская теннисистка Йоханна Конта поделилась эмоциями от поражения в финале турнира в Ноттингеме от представительницы Австралии Эшли Барти со счётом 3:6, 6:3, 4:6.

«Мне немного грустно в связи с тем, что я не смогла сегодня одержать победу. Однако в целом эта неделя сложилась для меня позитивно», — приводит слова Конты официальный сайт WTA-тура.

За свою карьеру Йоханна выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — в Стэнфорде, Сиднее и Майами. В рейтинге WTA Конта располагается на 22-й позиции.