Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Конта: мне немного грустно, но в целом неделя сложилась для меня позитивно

Конта: мне немного грустно, но в целом неделя сложилась для меня позитивно
Теннис / WTA

Британская теннисистка Йоханна Конта поделилась эмоциями от поражения в финале турнира в Ноттингеме от представительницы Австралии Эшли Барти со счётом 3:6, 6:3, 4:6.

«Мне немного грустно в связи с тем, что я не смогла сегодня одержать победу. Однако в целом эта неделя сложилась для меня позитивно», — приводит слова Конты официальный сайт WTA-тура.

За свою карьеру Йоханна выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — в Стэнфорде, Сиднее и Майами. В рейтинге WTA Конта располагается на 22-й позиции.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент