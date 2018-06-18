Пуэц: начиная со второго матча в Штутгарте мы с Пецшнером играли отлично

Немецкий теннисист Тим Пуэц поделился впечатлениями от победы на турнире в Штутгарте (Германия) в парном разряде. В финале он в дуэте со своим соотечественником Филиппом Пецшнером обыграл поляка Марчина Матковского и шведа Роберта Линдстедта со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Выиграть свой первый титул — это нечто поразительное. Особенно приятно то, что я выиграл в дуэте со своим другом в Германии. Начиная со второго матча здесь мы играли отлично. В целом эта неделя сложилась для нас просто чудесно. Я очень рад, что в итоге мы завоевали титул», — цитирует Пуэца официальный сайт тура.

Пецшнер и Пуэц — победители турнира в Штутгарте в паре