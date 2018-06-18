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Азаренко рассказала о работе с бывшим тренером Кербер

Азаренко рассказала о работе с бывшим тренером Кербер
Теннис / WTA

Бывшая первая ракетка мира, двукратная чемпионка Australian Open, олимпийская чемпионка Лондона-2012 белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о работе с экс-наставником немки Анжелики Кербер Бенджамином Ибрахимзаде и новым спарринг-партнёром Себастьяном Захсом. В первом круге турнира на Мальорке Виктория сыграет с сербкой Александрой Крунич.

«Я ожидаю, что они усердно будут работать со мной и станут отлично ко мне относиться. А если серьёзно, то пока всё складывается отлично. Важно добиваться прогресса и прибавлять. Надеюсь, в ближайших матчах я смогу это продемонстрировать.

Мне очень нравится выступать на Мальорке. В прошлом году я влюбилась в это место, в еду, в людей. Здесь прекрасно всё. Например, прогулка по пляжу", — цитирует Азаренко Tennis World USA.

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