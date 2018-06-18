Шарди назвал Кирьоса претендентом на титул на Уимблдоне

Французский теннисист Жереми Шарди, накануне проигравший в финале турнира в Хертогенбосхе своему соотечественнику Ришару Гаске со счётом 3:6, 6:7 (5:7), предположил, что одним из фаворитов на победу на Уимблдоне будет австралиец Ник Кирьос.

«Кирьос был так близок к победе над Роджером Федерером в полуфинале турнира в Штутгарте. Ника никто не называет в числе фаворитов из-за его травм, но я тренировался с ним в Сурбитоне. Он играет отлично. Кирьос — один их тех, кто находится за Федерером и Надалем в списке претендентов на победу на турнире „Большого шлема“, — цитирует Шарди Tennis World USA.