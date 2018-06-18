Стосур вышла во второй круг турнира на Мальорке

Австралийская теннисистка Саманта Стосур вышла во второй круг турнира на Мальорке, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Саманта дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Стосур поспорит с победительницей матча Карла Суарес-Наварро (Испания, 5) — Лара Арруабаррена (Испания, WC).